Das Buch zum Monsanto-Tribunal: Ökozid – Konzerne unter Anklage Internationales Monsanto Tribunal, Den Haag 2016

Opfer der Verbrechen von Monsanto bezeugten mit ihren Aussagen vor fünf international anerkannten Richter·innen im Oktober 2016 in Den Haag die schweren Verletzungen der Menschenrechte durch Monsanto. Viele Opfer berichteten über die verheerenden Wirkungen des Herbizids Roundup und seinem Wirkstoff Glyphosat. Im April 2017 stellten die fünf Richter·innen in Den Haag die Rechtsgutachten des Monsanto Tribunals der Öffentlichkeit vor: Der Konzern verletzt die Menschenrechte auf eine gesunde Umwelt, auf Nahrung, auf Gesundheit, auf freie Ausübung der Wissenschaft und wäre des Ökozids schuldig, wenn es diesen Straftatbestand schon gäbe.

Die Broschüre «Ökozid – Konzerne unter Anklage» weist mit ihren eindrücklichen Zeugenaussagen auf die Dringlichkeit hin, der Macht der internationalen Konzerne Einhalt zu gebieten. Das Vorwort verfasste Alt-Ständerat Dick Marty.





«Ökozid - Konzerne unter Anklage», 120 Seiten, Verlag Europäisches Bürgerforum /CEDRI, Basel, 2017. Preis: CHF 15.- , Solidaritätspreis für die Unterstüzung der weiteren Arbeit: CHF 50.- . Bestellung senden an: Europäisches Bürger·innenforum, St. Johannsvorstadt 13, CH-4001 Basel



Beteiligen Sie sich an einer Briefaktion an Bundespräsidentin Doris Leuthard für ein Verbot des Monsanto-Herbizids Roundup und dessen Hauptwirkstoffs Glyphosat in der Schweiz. Den Musterbrief finden Sie unter: