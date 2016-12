LAUTSPRECHER: Widerstand gegen Flughafenprojekt in Nantes

Es handelt sich um ein grosses Gelände auf dem Land, ein paar Kilometer von Nantes (Bretagne) entfernt, das in einen internationalen Flughafen umgewandelt werden soll. Die Politiker und Wirtschaftsbosse planen ein Wirtschaftsgebiet unter dem Titel «Grosser Westen», das von Nantes bis St.-Nazaire reichen und zu einer einzigen grossen Metropole verschmelzen soll. Die Realisierung dieses Vorhabens verlangt die Kontrolle über den Himmel, das Meer und die Erde: So soll der bisherige Flughafen von Nantes durch den neu geplanten in Notre-Dame-des-Landes ersetzt werden; dazu würde der Hafen von St.-Nazaire vergrössert, und neue Strassen und Autobahnen befinden sich in der Planung ... «Die ZAD ist für die Raumplaner ‚la Zone d‘Aménagement Différé’ (in etwa: Zone einer anderen Einrichtung des Raumes); für uns ist es eine zu verteidigende Zone.»

Dies ist ein Auszug aus der Webseite http://zad.nadir.org/, wo tagtäglich alle Informationen über den Widerstand gegen dieses umweltzerstörende Megaprojekt einzusehen sind: ein Widerstand, der seit den 1970er-Jahren andauert und gegenwärtig auf grosse nationale und internationale Solidarität zählen kann und muss, weil die französische Regierung die Räumung der Bewohner_innen und Besetzer_innen des Geländes von Notre-Dames-des-Landes veranlasst hat.

Informationen über mögliche Unterstützungsaktionen sind zu finden unter: http://comites-ndl.blogspot.fr/ . Artikel über die ZAD sind auch auf der Webseite des EBF zu lesen: www.forumcivique.org