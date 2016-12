Schweiz-Spanien: Protest gegen Verurteilung eines andalusischen Gewerkschafters zu dreieinhalb Jahren Gefängnis

SCHWEIZ: OFFENER BRIEF AN DIE SPANISCHE BOTSCHAFT

Mit einem offenen Brief protestieren das EBF, der Solifonds und die Plattform für eine sozial nachhaltige Landwirtschaft gegen die Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Haft eines Gewerkschafters aus Andalusien. Sie können sich dieser Protestaktion ebenfalls anschliessen.

Andres Bodalo, ein aktiver Gewerkschafter der SAT, der sich in der Nachbarregion Jaén seit über dreissig Jahren für die migrantischen wie auch für die einheimischen Tagelöhner einsetzt, ist nun aufgrund einer Protestaktion, an der er teilnahm, zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Richter aus Jaén zog als juristische Grundlage einen Terrorismusparagraphen heran, den er dafür nutzte, eine Gewerkschaftskundgebung zu kriminalisieren. Der gesamte Gerichtsprozess muss als Farce angesehen werden, da verschiedenste Beweise, wie z.B. eine Videoaufnahme sowie eine Zeugenaussage eines Polizisten der Guardia Civil vom Richter nicht aufgenommen wurden. Die SAT legte Berufung ein, der aber aufgrund eines weiteren Verfahrensfehlers nicht stattgegeben wurde. Aus diesem Grund haben die Angehörigen des Verurteilten nun einen Antrag auf Begnadigung eingebracht, den die hier Unterzeichnenden mit Nachdruck unterstützen. Gewerkschaftliche Aktivitäten sowie öffentlicher Protest sind untrennbar mit unseren demokratischen Traditionen verbunden und dürfen unter keinen Umständen mittels Terrorismusparagraphen verunmöglicht werden.

Sie finden den gesamten Wortlaut des offenen Briefes hier und können ihr auch als Privatperson oder als Mitglied einer Organisation an den spanischen Botschafter senden. Bitte mit Kopie an uns.