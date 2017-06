SUISSE: Désexil, une rencontre internationale

Nous connaissons la philosophe et activiste suisse Marie-Claire Caloz-Tschopp depuis de nombreuses années. Il était donc naturel de répondre positivement à son invitation à participer au Colloque Exil/Violence/Désexil qu’elle organise avec différentes organisations et personnes concernées, à Genève, du 31 mai au 3 juin 2017.



Nos lecteurs et lectrices suisses trouverons le texte d’invitation complet en complément de ce numéro d’Archipel et nous vous invitons cordialement à participer à cet événement qui tente de rapprocher le monde des intellectuel·le·s et celui des activistes. Nous y seront également présent·e·s.



Extraits du texte d’invitation

Durant six ans (2010-2016), l’expérience de formation et de recherche (séminaires, colloques, publications, revue en ligne, etc.), dans la perspective d’un «droit à la philosophie» pour tous et toutes (Derrida), d’une «Université libre», qui soit un espace public en mouvement de la citoyen-neté, des mouvements sociaux, de la société civile, a circulé entre la Suisse (Genève-Lausanne, Neuchâtel), le Chili, (Concepción) et la Turquie (Istanbul).

Aujourd’hui, le Programme se termine par quatre colloques alternatifs en réseaux:

La mémoire des invisibles, Curitiba, (Brésil), les 13,14 et 15 mars;

Mouvements sociaux aux frontières et défis politiques, le 12 mai, Florence (Italie);

Philosophies de l’Autre monde, consentement et désobéissance civile, 18 et 19 mai, Paris, (France) et

Désexil, l’émancipation en acte, Genève (Suisse), 31 mai au 3 juin 2017.

Thème central de l’ensemble du projet: Exil/Violence/Désexil. Dans un contexte de globalisation complexe, d’incertitude, de violence «extrême» (Balibar), qui est en exil aujourd’hui, pourquoi et comment? S’arracher de l’exil par le désexil (résistance, luttes) du plus intime au plus collectif, comment ça se passe? Des propositions seront débattues.

Nous attendons beaucoup d’invité·e·s, de prises de parole dans quatre ateliers et deux moments de synthèse. Liste des invité·e·s locaux et transnationaux disponible avec le programme du colloque de Genève.

Les divers programmes se trouvent sur le site <exil-ciph.com> dès le 8 mai 2017.

Les colloques sont ouverts à tout public. L’entrée est gratuite (exigence du Collège International de Philosophie, CIPh).

Le colloque de synthèse finale du CIPh de Genève est accueilli par le syndicat UNIA, la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), l’Université ouvrière de Genève (UOG) et la Faculté des Lettres de l’Université de Genève (UNIGE). Fête finale au Pavillon bleu (quartier des Grottes).