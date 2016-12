Unterstützungsaufruf: Saatgut ist Gemeingut - Ein Lehrﬁlm für Samengärtnerei

UPDATE 24.10.2014: Ein fertiger Clip des Films, der Abschnitt zur Bohne, kann hier angeschaut werden.

Saatgut ist Gemeingut wie Wasser, Luft und Erde – und muss es auch bleiben. In Europa gibt es mehrere Vereine, die sich für den Erhalt der Sortenvielfalt und ihren Vertrieb einsetzen. Sie vermitteln heute schon Wissen über die Saatgutproduktion in Form von Ausbildungskursen, Büchern und Dokumenten. In den letzten Jahren stösst der Gartenbau bei vielen Menschen auf vermehrtes Interesse. Die Gründe dafür liegen im gewachsenen Misstrauen gegenüber den industriell erzeugten Nahrungsmitteln und in der durch Wirtschaftskrisen bedingten Armut vieler Menschen. In und um die Städte entstehen Familien- oder Kollektivgärten, die auch ein Zeichen der Suche vieler nach sozialem Rückhalt sind.

Der Lehrfilm „Saatgut ist Gemeingut - Anleitung für Samengärtnerei“ soll Saatgutinitiativen weltweit unterstützen. Botanische Grundkenntnisse sind Voraussetzung für Saatgutvermehrung. Der Film wird ein Verständnis für die Entwicklung der Pflanzen, vom Samen wieder bis zum Samen, für die Blütenbiologie der verschiedenen Pflanzenfamilien und ihre Befruchtung vermitteln. Die vielfältigen Handgriffe und Methoden werden aufgezeigt, die beim Anbau, Ernten, Sortieren und Lagern von Saatgut angewendet werden. Eine filmische Umsetzung des Wissens rund um Saatgut erleichtert den Zugang zum Thema für Laien und ist gerade auch in den Ländern von grossem Vorteil, in denen Fachliteratur kaum verbreitet ist.

Damit dieser Film realisiert werden kann, braucht es die nötigen finanziellen Mittel. Mit einer Subskription (20 €/25 CHF) oder einer gezielten Förderung können Sie einen wichtigen Beitrag zu seiner Erstehung leisten.

Im Gegenzug erhalten Sie nach Fertigstellung des Filmes eine Kopie zugeschickt. Der Film wird aber auch im Internet frei zugänglich erhältlich sein.

Ein Trailer des Filmes kann unter www.vimeo.com/52456738 eingesehen werden.

UPDATE 24.10.2014: Ein fertiger Clip des Films, der Abschnitt zur Bohne, kann hier angeschaut werden.



Kontakt : seedfilm (at) yahoo.fr