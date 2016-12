KIOSQUE: Le film "Semences buissonnières" est terminé!

Trois ans de travail et nous arrivons enfin au bout de la réalisation de notre projet de film pédagogique sur la production de semences. Nous pensions qu’il ne dépasserait pas une heure, mais notre exigence d’expliquer tout en détail nous a conduites à la production de 4 DVD de plus de 7 heures en tout!

Vous saurez tout de la distinction, de la diversité, de la pollinisation, du cycle et de la récolte, de l’extraction et de la conservation des graines de 32 différents légumes. Ce film est décliné en petits modules de 4 à 15 mn qu’on peut regarder un à un indépendemment pour chaque plante. Vous trouverez aussi huit modules plus théoriques pour mieux comprendre la pollinisation, le rôle des insectes, du vent, les problèmes de croisement entre variétés d’une même espèce, ce qu’est une graine, ainsi que des modules plus techniques: comment éviter les croisements entre variétés au jardin? Comment extraire ses semences, dans l’eau ou à sec?

Un site internet est en construction où vous pourrez commander et trouver le sommaire du film, sa bande annonce, des articles et diverses documentations dont des extraits sont compilés dans le livret accompagnant le coffret des DVD. Ce projet n’a pas de diffusion commerciale et nous serions très heureux si vous pouviez le faire connaître autour de vous.

Nous espérons avoir trouvé une méthode pédagogique efficace pour vous inciter à faire vos propres semences, tout en transmettant notre passion pour ce travail magnifique. Vous pourrez ainsi participer à diffuser la diversité des plantes cultivées, à échanger ou à donner des graines partout où c’est nécessaire.

A vos graines,

L’équipe de réalisation: Martina Widmer, Sylvie Seguin, Olga Widmer

Production: Forum Civique Européen, Longo maï

Le coffret de 4 DVD en français, anglais et allemand de 436 mn accompagné d'un livret, sortira le 15 septembre 2015.

Pour ceux et celles qui ont participé à la création de ce film en souscrivant à l’avance, encore un peu de patience, vous le recevrez bientôt dans votre boîte aux lettres.

Vous pouvez le commander par courrier:

Pour la Suisse: Longo maï, St Johanns Vorstadt 13, CH-4004 Basel

Prix: 58 CHF port compris.

Pour l’Europe et les autres pays: Forum Civique Européen, St Hippolyte,

F- 04300 Limans

Prix: 50euros plus les frais de port

Vous pouvez aussi le commander sur Internet: www.seedfilm.org

Contact: info(at)seedfilm.org